Медузы прекратили оккупацию Кирилловки: свежее видео с пляжа

Из морской воды на пляжах популярного курортного поселка Кирилловка на Азовском побережье Запорожской области, 27 июля внезапно исчезли почти все медузы

Медузы практически исчезли. Фото: коллаж "Сегодня"

Нашествие медуз в курортной Кирилловке прекратилось. Отдыхающие могут теперь спокойно купаться в море.

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Соответствующее видео опубликовала отдыхающая на берегу Азовского моря.

Что делать, если ужалила медуза

В Азовском море распространен вид медуз – корнерот. Хотя ожог от корнерота не смертельный, он опасен для аллергиков, маленьких детей и пожилых людей. От контакта с медузой у малыша могут возникнуть отеки, судороги.

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Что советуют врачи:

В случае контакта с животным принять антигистаминный препарат.

Промыть обожженное место морской или соленой водой (пресной – нельзя), а также попробовать удалить частички жгучих нитей медузы.

Нейтрализовать ожог можно соком лимона, раствором пищевой соды или 5%-м уксусом.

Напомним, в Кирилловке ребенок пострадал от медуз – девочка искупалась в море, а на берег уже вышла с красными пятнами на теле.

Кроме того, в Бердянске Запорожской области полчища медуз портят настроение отдыхающим – из-за них сложно зайти в море, а после купания появляется аллергическая реакция.