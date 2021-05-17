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Мелитополь накрыла гроза с крупным градом размером с пельмень (фото, видео)

17 мая, 17:23

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За ночь в городе выпало огромное количество осадков – непогода давно так не удивляла местных жителей

Фото: Telegram-канал/Мелитопольграм

Фото: Telegram-канал/Мелитопольграм

В ночь с 16 на 17 мая в Мелитополе прошел крупный град. По словам местных жителей, сначала в небе сверкала молния, а затем поднялся сильный ветер и начался ливень с градом.

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Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что такого обложного ливня с громом, градом и молниями местные жители уже давно не видели.

Град был достаточно крупным, о чем свидетельствуют снимки опубликованные в сети.

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По данным метеостанции Мелитополь, град был диаметром 11 мм. За ночь выпала декадная норма осадков – 15 мм.

Ранее мы сообщали, что Одесса "поплыла" после ливня с грозой, а машины застряли в пробках. Сильнее всего затопило Приморский район.

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Также напомним, на Киев надвигаются грозовые дожди.

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