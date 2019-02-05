Мелитопольский блогер устроил забавный эксперимент: разбрасывал деньги по супермаркету и снимал видео

Некоторые люди прятали купюру, а другие пытались вернуть деньги блогеру

Мелитопольский блогер устроил забавный эксперимент. Фото: Сегодня

Мелитопольский блогер устроил забавный эксперимент: разбрасывал деньги по супермаркету и снимал видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/841/744/5c58417448734.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/841/744/5c58417448734.png 2019-02-05T04:16:00+02:00 Запорожье Некоторые люди прятали купюру, а другие пытались вернуть деньги блогеру

В Мелитополе местный блогер решил проверить местных жителей на честность, разбрасывая купюры на улице или в супермаркете.

Молодой человек "терял" 200 гривен в магазине и наблюдал за реакцией людей и снимал ее на видео, а потом выложил ролик в YouTube.

Как оказалось, некоторые люди клали деньги себе в карман, а другие пытались вернуть купюры молодому человеку.

Также аналогичный эксперимент был проведен на центральном проспекте города – из пяти человек чужие деньги прикарманили только двое.

Ранее мы писали о том, что американец, который поглумился над самоубийцей, признан худшим блогером YouTube. Публикация ролика привела к прекращению сотрудничества блогера с YouTube, что лишило его миллионных заработков.

Также мы писали, что журнал Forbes выпустил рейтинг самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров за 2018 год. Его возглавил семилетний парнишка Райан из США, на чей канал Ryan ToysReview подписано более 17 млн человек. По данным Forbes, в период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года Райан заработал 22 млн долларов до вычета налогов. В прошлом году его доход составил 11 млн долларов.

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