Мэр Запорожья оказался в больнице с подозрением на инфаркт

В мэрии сообщили о госпитализации градоначальника с повышенным давлением

Мэр Запорожья Владимир Буряк. Фото: Facebook

Городской голова Запорожья Владимир Буряк был экстренно госпитализирован из-за повышенного артериального давления. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

"Городской голова Владимир Буряк, действительно, госпитализирован. Но то, что у него инфаркт, мы не можем подтвердить. У городского головы повысилось давление, через несколько дней он выйдет на работу", – отметили в мэрии.

Отметим, что местные журналисты сообщили о госпитализации Буряка вечером 2 мая – тогда появилась информация о том, что мэр попал в больницу с подозрением на инфаркт.

Также мы сообщали о том, что в Запорожском аэропорту для продолжается строительства нового пассажирского терминала в мэрии планируют взять кредит в банке.

На выездном совещании в аэропорту городской голова Запорожья Владимир Буряк рассказал, что город выступил гарантом для аэропорта на привлечение кредита в 280 миллионов гривен в одном из государственных банков.

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