Мэр Запорожья рассказал, когда в городе включат отопление

Сегодня, 14:49

Буряк пообещал, что тепло в квартиры Запорожья подадут в начале ноября

Фото: пресс-служба Запорожского горсовета
Фото: пресс-служба Запорожского горсовета

В Запорожье подключение жилых домов к отоплению начнется в начале ноября. Об этом на сессии городского совета заявил мэр Владимир Буряк.

По его словам, городская власть проводит консультации относительно цены, по которой концерн "Городские тепловые сети" сможет закупать в ноябре природный газ у "Запорожгаза".

Также градоначальник добавил, что после определения цены предстоит подписать договор между "ГТС" и поставщиком газа, и лишь потом предприятие сможет закупить природный газ и начать в Запорожье отопительный сезон.

Напомним, ранее эксперты объясняли, как правиль­ный счетчик тепла уменьшает "платежку" на треть. По словам специалистов, выбор оптимальной системы индивидуального учета осуществляется при технической возможности инженерных систем и экономической целесообразности для каждого дома.

Кроме того, многие украинцы жалуются на жару в квартирах во время отопительного сезона, поэтому были бы рады получить возможность самостоятельно регулировать температуру в помещении.
отопление, тепло, Запорожье, буряк

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"Сегодня"

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