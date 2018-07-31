Мэр Запорожья рассказал о планах открытия нового пляжа

Мэр Запорожья Владимир Буряк рассказал о реконструкции одного из двух официальных пляжей города. Как он сообщил на своей странице в Facebook, особое внимание уделяется вопросам укрепления береговой линии и расширения территории пляжа.

"Сейчас подрядчики работают на левой части пляжа. Здесь проведены работы по закреплению торцевой части пляжа бутовым камнем. Начат следующий этап – насыпка песка, увеличение площади пляжа", – написал мэр.









При этом сроки реализации всего проекта реконструкции зависят от объемов финансирования. По проекту, все работы по реконструкции пляжа завершат в сентябре следующего года.

Напомним, в понедельник, 30 июля, в Одессе на побережье Черного моря женщина родила двойню: "У беременной женщины, которая после отдыха на пляже Отрада гуляла по Трассе здоровья, неожиданно для нее и окружающих начались роды".

В Одесской области проверили соответствие морской воды на пляжах региона нормативным показателям Минздрава. Как выяснилось, несколько пляжей региона не соответствуют нормам.

Также мы писали о рассказе спасателей о том, почему посетителям пляжей стоит воздержаться от купания и развлечений на воде во время грозовых ливней.