Международный аэропорт "Запорожье" закрыли на месяц

Работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы обойдутся в 20 миллионов грн

С 26 мая международный аэропорт "Запорожье" будет закрыт на прием и отправление авиарейсов в связи с ремонтом взлетно-посадочной полосы. Как сообщили в администрации аэропорта, ремонт продлится до конца июня.

Тендер на реконструкцию полосы выиграла компания "Альтис-Канстракшн", стоимость работ – 20 миллионов гривен. Напомним, что эта же фирма выиграла тендер на строительство пассажирского терминала стоимостью 500 миллионов гривен.

Международный аэропорт "Запорожье" включен в государственную программу развития аэропортов, где находится на втором месте после Одессы.

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Владимир Гройсман пообещал проконтролировать качество ремонта Запорожского аэропорта, а, в случае необходимости, провести и финансовый аудит расходов.

Напомним, в аэропорту Львова отменили все рейсы из-за густого тумана, который опустился на город, пассажиры не могли вылететь почти сутки.

Также мы писали о кибератаке, которой подвергся Одесский аэропорт. "Информационная система Международного аэропорта "Одесса" подверглась хакерской атаке. Все службы аэропорта работают в усиленном режиме. Приносим свои извинения пассажирам за вынужденное увеличение времени обслуживания", – пояснили в пресс-службе.