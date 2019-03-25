Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,96
30,47
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Запорожья

Младенца на капоте легковушки оставили в Запорожье

Сегодня, 21:21

Авто было припарковано на стоянке возле роддома

Младенца на капоте легковушки оставили в Запорожье Запорожье Авто было припарковано на стоянке возле роддома

Младенца на капоте легковушки оставили неизвестные в Запорожье. Авто было припарковано на стоянке возле роддома. Утром завернутого в одеяло ребенка заметил муж одной из рожениц и немедленно сообщил врачам. Оказалось, это девочка возрастом около пяти суток. Сейчас она в палате интенсивной терапии в кувезе для новорожденных. Полиция разыскивает того, кто подбросил ребенка.

"Папа одной из наших новорожденных девочек вышел на улицу в 5 часов утра и на капоте стоящей возле роддома машины обнаружил сверток. Подошел, посмотрел, развернул – и увидел новорожденного ребенка. Девочка доношенная. Чистенькая, накормленная, очень спокойная, очень доброжелательно улыбается", – рассказывает исполняющая обязанности главного врача роддома Елена Пейчева.

Напомним, в одесском роддоме № 1 появился еще один бэби-бокс "Окно жизни" для брошенных детей. Его установили сегодня в переулке Слепнева, 3. Возле "Окна жизни" не установлены ни камеры слежения, ни охрана. Мать может сохранить полную анонимность и не будет преследоваться законом, так как оставляет ребенка в безопасных условиях.

Накануне мы писали, что во Львове мальчика, которому всего три недели от рождения, оставили посреди ночи в больнице, однако малыш – здоров и присмотрен благодаря так называемому "Окну жизни", специально открытому для тех, кто решился оставить ребенка. В свои три недели мальчик до сих пор не имеет имени. Он хорошо есть и его полюбили медсестры и врачи, хотя мать оставила "на память" лишь детскую соску. 

Также сообщалось, как работает "Окно жизни" в Черновицкой области. На возвращение ребенка матери закон дает два месяца – но если она все же решит забрать малыша, то материнство придется доказать. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег младенец, подкидыш, новорожденный

Вы сейчас просматриваете новость " Младенца на капоте легковушки оставили в Запорожье". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Авдеевке при родах умерла женщина и младенец

Сегодня, 14:59

По факту смерти женщины и ребенка открыто уголовное производство

В Харькове на кладбище нашли тело младенца

22 марта, 11:04

Труп мальчика был завернут в пакет

В Одессе открылось новое "Окно жизни" для брошенных детей

15 марта, 16:15

Возле "Окна жизни" не установлены ни камеры слежения, ни охрана

В Ровно молодая мать зарезала ребенка

18 марта, 02:25

По предварительной информации, женщина состоит на психиатрическом учете

Бойфренд Юлии Началовой: «Мы себя обнадеживали»

Трагедии в жизни звезды фильма «Трактористы» Николая Крючкова

Будем помнить: три самых любимых всеми клипа Юлии Началовой

Рита Дакота рассказала, как некоторые относились к Юлии Началовой

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне

"Что она с собой сделала?": постаревшая Лорак напугала сеть

Золотая молодежь: звезды РФ, которые выросли в богатых семьях

"Одно предсказание сбылось": Моисеев назвал дату своей смерти

Жена Руслана Малиновского демонстрирует аппетитные формы

Зеленский бросил личный вызов Путину, - Портников
Загрузка...

Соцпомощь по статусу хотят заменить помощью по уровню доходов: что это значит

Вчера, 07:51

Эксперты говорят, что придется менять все, включая систему налогообложения

Нужно зубрить: впечатления от похода на пробное ВНО

Вчера, 07:38

Журналист сайта "Сегодня" прошел пробное оценивание по украинскому языку и литературе

Предметы на выбор и интернатура для учителей: что поменяется в украинских школах

23 марта, 07:39

Правительство одобрило законопроект об "Общем среднем образовании"

Где ждать дождей, а где снега: прогноз погоды в Украине на неделю

23 марта, 07:28

В понедельник, 25 марта дожди зальют всю Украину (в восточных областях выпадет мокрый снег)

Терехова, Харитонов и другие артисты, доживающие дни в нищете

Восток дело тонкое: Алсу перестали узнавать поклонники

Катя Кищук показала голую грудь