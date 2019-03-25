Младенца на капоте легковушки оставили в Запорожье
Авто было припарковано на стоянке возле роддома
Младенца на капоте легковушки оставили неизвестные в Запорожье. Авто было припарковано на стоянке возле роддома. Утром завернутого в одеяло ребенка заметил муж одной из рожениц и немедленно сообщил врачам. Оказалось, это девочка возрастом около пяти суток. Сейчас она в палате интенсивной терапии в кувезе для новорожденных. Полиция разыскивает того, кто подбросил ребенка.
"Папа одной из наших новорожденных девочек вышел на улицу в 5 часов утра и на капоте стоящей возле роддома машины обнаружил сверток. Подошел, посмотрел, развернул – и увидел новорожденного ребенка. Девочка доношенная. Чистенькая, накормленная, очень спокойная, очень доброжелательно улыбается", – рассказывает исполняющая обязанности главного врача роддома Елена Пейчева.
Напомним, в одесском роддоме № 1 появился еще один бэби-бокс "Окно жизни" для брошенных детей. Его установили сегодня в переулке Слепнева, 3. Возле "Окна жизни" не установлены ни камеры слежения, ни охрана. Мать может сохранить полную анонимность и не будет преследоваться законом, так как оставляет ребенка в безопасных условиях.
Накануне мы писали, что во Львове мальчика, которому всего три недели от рождения, оставили посреди ночи в больнице, однако малыш – здоров и присмотрен благодаря так называемому "Окну жизни", специально открытому для тех, кто решился оставить ребенка. В свои три недели мальчик до сих пор не имеет имени. Он хорошо есть и его полюбили медсестры и врачи, хотя мать оставила "на память" лишь детскую соску.
Также сообщалось, как работает "Окно жизни" в Черновицкой области. На возвращение ребенка матери закон дает два месяца – но если она все же решит забрать малыша, то материнство придется доказать.
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