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Мощный ливень накрыл Запорожье: вода уносила людей и автомобили (видео)

14 июля, 10:15

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Сильный поток воды сбил с ног женщину

Вечером 13 июля на Запорожье обрушился сильный ливень с грозой. Стихия натворила немало бед в городе. На дорогах образовались глубокие лужи, а на некоторых улицах вода шла настолько сильным потоком, что сбивала с ног людей и сносила машины.

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Как сообщает instagram-паблик ridne.zp, на улице Святого Николая женщину снесло дождевой водой. Она упала и не могла подняться на ноги. Сильное течение на дороге начало ее уносить. К счастью, на помощь женщине пришли очевидцы. Двоим мужчинам удалось вытащить пострадавшую из воды. Женщина получила многочисленные ссадины, а ее обувь унесло потоком.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика.

Видео: Instagram/ridne.zp

Пострадали из-за ливня не только пешеходы и водители, но и пассажиры общественного транспорта.

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Также затопило некоторые подъезды. Пострадали и заведения, в частности те, которые находятся в подвальных помещениях, сообщает "Наше місто".

Ранее мы сообщали, что ливень превратил Харьков в Венецию. Люди на улицах плавали на лодках.

Также напомним, как непогода бушевала и в Крыму. Там из-за стихии без электричества остались шесть населенных пунктов.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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Запорожье потоп стихия лето наводнение непогода ливень пострадавшие

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