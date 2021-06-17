Мощный шторм затопил курорты на Азовском побережье (видео)

От сильного шторма пострадали пляжи на Азовском побережье. Полутораметровые волны накрыли одну из турбаз в Приморске Запорожской области. Отдыхающих пришлось эвакуировать.

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Как сообщает корреспондент "Сегодня" Евгения Кравец, в Кирилловке морская вода залила дорогу на Федотовой косе, там застряли легковушка и микроавтобус. С грязи их извлекали спецмашинами.

А центр области страдал от мощных ливней, под водой оказались частные усадьбы в Гуляйполе и Орехове.

Отмечается, что утром выпало более 60% месячной нормы осадков, сообщили синоптики.

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Ранее мы сообщали, что синоптики обещали, что к концу недели в Украину должно прийти настоящее лето, в некоторых областях уже будет 30-градусная жара. Дождей тоже станет значительно меньше.

Также напомним, в Одесской области пронесся огромный смерч.