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Мощный шторм затопил курорты на Азовском побережье (видео)

17 июня 2021 21:48

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Из-за непогоды на Азовском побережье Запорожской области 17 июня затопило пляжи – видео последствий

От сильного шторма пострадали пляжи на Азовском побережье. Полутораметровые волны накрыли одну из турбаз в Приморске Запорожской области. Отдыхающих пришлось эвакуировать.

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Как сообщает корреспондент "Сегодня" Евгения Кравец, в Кирилловке морская вода залила дорогу на Федотовой косе, там застряли легковушка и микроавтобус. С грязи их извлекали спецмашинами.

А центр области страдал от мощных ливней, под водой оказались частные усадьбы в Гуляйполе и Орехове.

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Отмечается, что утром выпало более 60% месячной нормы осадков, сообщили синоптики.

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Ранее мы сообщали, что синоптики обещали, что к концу недели в Украину должно прийти настоящее лето, в некоторых областях уже будет 30-градусная жара. Дождей тоже станет значительно меньше.

Также напомним, в Одесской области пронесся огромный смерч.

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