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Мосты в Запорожье надо достроить в течении двух лет – Гончарук

8 ноября, 03:04

Премьер-министру Украины показали новый проект мостов

Запорожские мосты через Днепр должны достроить за два года. На этом настаивает премьер-министр Украины.

В Запорожье Алексей Гончарук показали новый, откорректированный проект мостов.

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Они соединят центр города с правобережными спальными районами. Сооружать переправу начали еще 15 лет назад, но тогда строительство заморозили из-за нехватки средств. Летом, после визита президента Владимира Зеленского, работы возобновили.

Через две недели объявят тендер на достройку мостов, а весной начнут работы.

Общая стоимость – почти 13 млрд. гривен.

Премьер заверил – деньги в бюджете найдут.

"В государственном бюджете в этом году мы уже нашли 750 млн. и в следующем году заложили отдельной строчкой на мосты еще 599 млн. гривен, плюс необходимые средства мы будем выделять за счет дорожного фонда. Это может быть символом такого нового подхода Украины как государства к осуществлению инфраструктурных проектов", – заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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строительство бюджет Запорожье мост Украина Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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