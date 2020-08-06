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"Можно консервировать": появилось новое видео с медузами на пляжах Азовского моря

6 августа, 15:27

Руслан Ровик Руслан Ровик

На кадрах ролика можно увидеть тысячи медуз, выброшенных на берег прибоем

На одном из пляжей популярного курорта Кирилловка, расположенного на берегу Азовского моря, где уже не раз жаловались на нашествие медуз, сняли на видео этих морских обитателей, выброшенных на берег.

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На ролике, который Ирина Чукова выложила в своем Instagram, можно увидеть тысячи больших медуз необычного синего цвета, лежащих на берегу.

"Можно консервировать. А то помидоры и огурцы в этом году дорогие", - с юмором написала она.

Стоит добавить, что, по словам женщины, из-за медуз пребывание на пляже становиться неприятным еще и из-за неприятного запаха, который исходит от них.

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Видео: Instagram / Ирина Чукова

Как мы сообщали ранее, в Азовском море некоторые медузы достигают больших размеров – их "купол" превышает полметра в диаметре. При этом некоторые виды могут нанести людям серьезные, довольно болезненные ожоги даже после своей гибели.

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На популярном украинском курорте Кирилловка начали усиленно бороться с морскими обитателями, которых выбрасывает на берег. Местные жители вытаскивают медуз из воды с помощью рыболовных сетей, как рыбу, а потом вывозят их подальше на тачках.

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пляжи медузы запорожская область кирилловка

Источник: Сегодня

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