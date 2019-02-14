Мусорник под окнами: в Запорожье пожаловались на грязь и нестерпимую вонь

Жильцы рассказали о бедах от стихийной свалки под окнами их дома

Мусорник под окнами: в Запорожье пожаловались на грязь и нестерпимую вонь 2019-02-14T13:07:00+02:00 Запорожье Жильцы рассказали о бедах от стихийной свалки под окнами их дома

В Запорожье жильцы пятиэтажки пожаловались на то, что страдают из-за грязи и смрада от мусорной свалки, которая возникла прямо под их окнами.

Люди неоднократно просили убрать отходы, но коммунальщики заявили, что это не их территория и сделать они ничего не могут. Мусорные горы начали возникать еще осенью, когда отходы появились на горах опавшей листвы.

"А куда, в контейнер не разрешают, на эту свалку, ее заберут", – объяснила дворник.

Тем временем, жильцы рассказали, что отходы ужасно воняют – их постоянно поджигают бездомные, пытаясь согреться.

"Постоянно здесь свалка, мусор-то горит. Я, если честно, пару дней назад сама выходила с ребенком, вечером муж работал, я с 9-летним ребенком выходила, тушила с ведром с водой", – рассказала местная жительница Дарья Вальтер.

При этом мусорных контейнеров в городе не хватает, а потому отходы выбрасывают рядом с ними, а коммунальщики вывозят только баки, а свалки не трогают.

"В "Запорожремсервис" я обращался, приходил в их управление, писал письменное заявление о необходимости навести порядок, на что получил спустя положенные законом 30 дней ответ, что они знают о проблеме. Наводим сами порядок. С себя начинаем. С подъезда, со своей территории подбираем бумажки", – рассказал житель Запорожья Роман Шокуров.

Между тем, мусор из-под дома несколько раз коммунальщики все же вывозили, однако постоянно это делать не могут, поскольку это не их территория.

"Эта свалка находится по адресу Портовая,8, она не относится к придомовой территории данного дома по карте-схеме, которые утверждены, поэтому то, что здесь, я не могу вам компетентно ответить кому принадлежит это", – объяснила Елена Словесная, инженер коммунального предприятия "Запорожремсервис".

Как оказалось, возле этого дома граничат два городских района – Днепровский и Вознесеновский. Тот из них, кому принадлежит участок, должен убрать стихийную свалку. В настоящее время владельца выясняет инспекция по благоустройству Запорожской мэрии.

Напомним, мы писали о том, что в Черкассах начали переделывать опавшие листья в компост. Для этого в парках города установили специальные контейнеры, в которых органический мусор превращается в удобрение. Кроме того, ранее сайт "Сегодня" писал, почему нельзя сжигать опавшие листья.

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