Мужчина хранил в своем доме под Запорожьем наркотиков на миллион гривен: появились фото и видео

В Запорожской области полицейские оперативники изъяли у мужчины наркотиков, стоимость которых оценивается в более чем миллион гривен. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Крупная партия наркотического зелья была обнаружена 30 октября во время обыска дома в селе Плодородное, где правоохранители обнаружили у местного жителя 300 зип-пакетов с метамфетамином общим весом около 600 граммов, а также 216 полимерных упаковок, в которых было по четыре пластиковых ампулы с ацетилированным опием.







По предварительным данным, подозреваемый планировал сбывать зелье через тайники-закладки. В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее в Пологовском районе Запорожской области копы обнаружили наркоплантацию, которую охраняли четверо вооруженных и ранее судимых мужчин. При этом недалеко от посадки сотрудники СБУ и полиции обнаружили схрон с немалым арсеналом боеприпасов.

В Одессе полицейские задержали жительницу Запорожья, которая занималась сбытом наркотиков. Как выяснилось в ходе следствия, запорожанка временно проживала в Одессе и неоднократно сбывала на территории города метадон. Стражи порядка зафиксировали два факта сбыта наркотических средств подозреваемой.