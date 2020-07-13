На пляже Азовского моря отдыхающие придумали использование медузам (видео)

Женщины решили, что морская живность поможет им выглядеть лучше

На пляже в курортной Кирилловке, на Азовском море, где отдыхающие не раз жаловались на обилие медуз, морским обитателям нашли странное применение.

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Как видно на ролике, который выложил Telegram-канал "Это Запорожье", женщины натирали друг друга крупными медузами, извлеченными из воды.

Можно только предположить, почему пляжницы решили, что морские обитатели смогут помочь им выглядеть лучше или поправить здоровье.

Также на кадрах ролика можно увидеть, что другие отдыхающие просто выносят медуз на берег, чтобы показать своим близким.

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Видео: Instagram / its_zp

Стоит напомнить, что некоторые медузы в Азовском море достигают довольно больших размеров – их "купол" может превышать полметра в диаметре. При этом некоторые виды могут нанести людям серьезные, довольно болезненные ожоги даже после своей гибели.

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Ранее директор Приазовского национального природного парка Дмитрий Воловик рассказал, почему в Азовском море появилось множество медуз и когда они исчезнут.

А прошлым летом медузы тоже пугали отдыхающих в Кирилловке. Там их даже отгружали лопатами. А в ноябре-2019 в Николаевской области на берег лимана выбросило тысячи медуз .

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