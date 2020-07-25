На Азовском море вода у пляжа превратилась в "зеленую жижу" (видео)

На Азовском море, где отдыхающие ранее жаловались на нашествие медуз, вода у "дикого" пляжа в селе Приморский посад стала зеленой.

Реклама

Как сообщает РИА Мелитополь, в центре населенного пункта проблем с водорослями нет.

"Чтоб войти в море "на дикарях", нужно преодолеть препятствие в виде зеленой жижи. Купаться в такой воде желание сразу пропадает. Тем не менее, отдыхающих на диком пляже много", - говорится в сообщении.

По словам местных жителей, на берегу скопились горы мусора. При этом ранее платный проезд на пляж был отменен, однако вместе с охраной убрали и биотуалет – свои естественные нужды людям приходится справлять прямо в море, или сооружать самодельные туалеты.

Реклама

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Азовском море некоторые медузы достигают больших размеров – их купол может превышать полметра в диаметре. При этом некоторые виды могут нанести людям серьезные, довольно болезненные ожоги даже после своей гибели. Ранее директор Приазовского национального природного парка Дмитрий Воловик рассказал, почему в Азовском море появилось множество медуз и когда они исчезнут.

Прошлым летом медузы тоже пугали отдыхающих в Кирилловке. Там их даже отгружали лопатами. А в ноябре-2019 в Николаевской области на берег лимана выбросило тысячи медуз . После морского отлива местные жители увидели картину, которую, по их словам, в конце осени им раньше не приходилось наблюдать:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама