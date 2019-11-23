На Азовском побережье бушует шторм: остров Бирючий затопило

Спасатели эвакуировали с острова 11 человек

Из-за шторма на Азовском побережье затопило остров Бирючий. Спасатели эвакуировали 11 человек, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Запорожской области.

Сильные порывы восточного ветра доходили до 28 м/с, а высота волн достигала полтора-два метра. Остров Бирючий остался отрезанным от суши, а песчаная дорога покрыта водой.

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"Благодаря оперативным и слаженным действиям и своевременно принятым мерам спасатели доставили на сушу 11 человек. Медицинская помощь эвакуированным не понадобилась. Органами местной власти организованы их перевозки на автовокзал Кирилловки", – рассказали в ГСЧС.

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