На Азовском побережье затопило остров: спасатели эвакуировали 11 местных жителей

Море отрезало от суши остров Бирючий, где находились люди

В Запорожской области спасатели эвакуировали 11 жителей заповедного острова Бирючий, который из-за сильного шторма на Азовском море оказался отрезанным от суши.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Запорожской области.

В результате непогоды – сильных порывов ветра до 30 м/с и шторма на Азовском море, на Федотовой косе в пгтКирилловка Акимовского района (Запорожская область) резко поднялся уровень воды. В результате море отрезало от суши остров Бирючий, где находились люди.

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Спасатели ГСЧС региона передислоцировали плавающий транспортер с тягачом в Кирилловку, и уже вечером вывезли из зоны подтопления 11 местных жителей. Местная власть организовала доставку эвакуированных на автовокзал Кирилловки.

Медицинская помощь спасенным людям не понадобилась.

Также известно, что морем затоплены 40 баз отдыха, расположенные на Федотовой косе. Уровень воды там достигает 1 метра.

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В ГУ ГСЧС подчеркивают, что личный состав спасателей, а также инженерная техника находятся в боевой готовности.

По данным спасателей, непогода со штормовым ветром в регионе связана со сменой циклонов.

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