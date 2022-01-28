На Хортице считали диких животных по следам: видео с высоты птичьего полета

В национальном заповеднике "Хортица"считали животных. Сотрудники заповедника постоянно оценивают популяцию животных на острове, чтобы изучать динамику и их влияние на природные комплексы Хортицы.
Об этом сообщают в национальном заповеднике.
Есть постоянный учет
В заповеднике ведут учет численности животных, которые постоянно или временно проживающих на Хортице. Сотрудники обследовали центральную и южную территорию острова. Они проверяли различные места обитания животных: балки, сады, степь, байрачные леса и т. д.
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Много ли животных на острове
Не смотря на холода в этот период на Хортице достаточно активными были:
- косули;
- фазаны;
- зайцы;
- дикие кабаны;
- пятнистые олени.
Хортица стала лучшим безбарьерным туристическим объектом
Названы победители главной туристической премии страны "Ukraine Tourism Awards 2021". Все номинации нацелены на поддержку разных направлений туризма. В номинации "Доступный туризм. Безбарьерная культура" победил Национальный заповедник "Хортица".
Для него 2021-й стал годом начала долгожданных преобразований – стартовал национальный проект возрождения острова. Партнером проекта выступила группа "Метинвест" Рината Ахметова.