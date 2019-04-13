На Хортице вспыхнула эпидемия африканской чумы

В заповеднике на острове Хортица собираются уничтожить около сотни диких кабанов

В Запорожье на острове Хортица вспыхнула эпидемия африканской чумы, из-за которой хотят уничтожить всех диких кабанов. Их на острове около сотни, и треть уже умерла от этой болезни. Территорию уже объявили карантинной зоной и сейчас туда никого не пускают.

Сейчас попасть в заповедник можно только через санитарный пост, где круглосуточно дежурят специалисты. Несмотря на эпидемию, на остров продолжают ехать туристы. В среднем, за сутки обрабатывают около 500 машин.

"Опрыскиваем раствором, обеззараживающий раствор", – пояснила лаборант Марина Сергиенко.

Первых трех мертвых кабанов на Хортице нашли две недели назад. И местных жителей это серьезно обеспокоило.

"Как-то поначалу было вроде как страшно, а теперь, думаю, нет тут уже. Посмотрите, сделали машины, заезжают-выезжают сейчас, вроде кабаны не подходят к нам близко, то ж они близко подходили к нам, ковырялись в огородах", – рассказала местная жительница Наталья Кузьмина.

Впрочем, для людей и большинства животных африканская чума не несет угрозы, а вот для домашних и диких свиней она смертельна: они погибают внезапно, часто – в местах водопоя или на пастбище, а их туши приходится разыскивать даже с помощью квадрокоптеров, рассказал ученый.

Погибших животных вывозят и передают спасателям, а те их уничтожают.

"Подошли, животное забрали, продезинфицировали место, где оно лежало, специальными растворами, потом животное транспортируется в специальные места, отведенные для их дальнейшего уничтожения путем сожжения", – объяснил Сергей Козодавов, научный сотрудник национального заповедника "Хортица".

Чтобы инфекция не распространялась, всех диких кабанов на острове придется уничтожить.

"Учитывая специфику, опять же, расположения острова Хортица, есть сложности определенные по отстрелу, и для этого как раз и рассматривается вариант ловушек-загонов. Активно производится прикормка как раз для этого метода", – заявил Виктор Шершнев, начальник управления Госпродпотребслужбы в Запорожской области.

Если за полгода на Хортице не обнаружат признаков африканской чумы, на остров снова завезут диких кабанов.

Напомним, ранее в Черновицкой области произошла новая вспышка вируса африканской чумы свиней. На украинско-румынской границе нашли труп дикого кабана, а после проверки выяснилось, что животное было заражено.

После этого случая еще одну вспышку зафиксировали на территории охотничьих угодий: там нашли восемь туш мертвых кабанов. Всех зараженных животных сожгли, а территорию дезинфицировали. Карантин в регионе тогда не объявляли.

Также мы писали о том, что украинские аграрии пока что считают свиноводство невыгодным – на выращивание одного животного нужно несколько лет, а прибыль едва покрывает затраты. На отечественном рынке дефицит мяса покрывается импортом.

В свою очередь, эксперт из Канады признал, что Украина пока "проседает" в торговле свининой, но имеет все возможности, чтобы стать мировым лидером по производству этого вида мяса.

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