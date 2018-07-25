На курортах Азовского моря начался шторм: опубликованы фото

Вчера, 10:59

На пляж в Кирилловке решились выйти только самые смелые отдыхающие

Фото: РИА Мелитополь
Фото: РИА Мелитополь

В Азовское море после месячного затишья пришел шторм, и выйти в такую погоду на пляж решились только самые смелые отдыхающие.

Так, в Кирилловке поднялся сильный ветер, а на море появились крупные волны, передает "РИА Мелитополь".

Выйти на пляж в такую погоду решились только самые смелые отдыхающие, а большинство людей, судя по камерам видеонаблюдения, предпочли остаться в номерах.

Напомним, что ранее в Бердянске пожаловались на испорченный из-за водорослей отдых – растения выбрасывает на берег и в прибрежную зону, не позволяя ни купаться, ни находиться на пляже.

Также напомним, что отдыхающие на запорожских курортах 16 июля наблюдали необычное природное явление – торнадо, которое было зафиксировано на фото и видео.

Как стало известно, смерч наблюдали в районе Бердянского залива, на расстоянии одного километра от бердянского аквапарка. На снимках можно увидеть, что торнадо имеет размеры, существенно большие, чем те, что наблюдались ранее.

Добавим, что у берегов запорожских курортов заметили огромных медуз, после прикосновения к которым люди получали ожоги.
шторм, азовское море, кирилловка

Вы сейчас просматриваете новость "На курортах Азовского моря начался шторм: опубликованы фото". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запорожье

Фото: Facebook/Любовь Грибовская

В курортной Кирилловке снова увидели ядовитых медуз: опубликованы фото

24 Июля, 14:27

Фото медуз больших размеров жители выложили в социальных сетях

Запорожье

Скриншот

На запорожском курорте спасли девушку на парашюте: опубликовано видео

18 Июля, 12:04

Девушка решила испытать экстремальные развлечения
Загрузка...

Запорожье

Фото: hronika.info

Унесенные ветром: на запорожском курорте спасли мать и дочь на матрасе

19 Июля, 11:23

Двух женщин унесло в море на два километра

Запорожье

Фото: hronika.info

На Азовском море троих отдыхающих унесло в открытое море

6 Июля, 10:59

Супружеская пара и их 16-летняя дочь стали заложниками надувного матраса
Загрузка...