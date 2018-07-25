На курортах Азовского моря начался шторм: опубликованы фото

На пляж в Кирилловке решились выйти только самые смелые отдыхающие

В Азовское море после месячного затишья пришел шторм, и выйти в такую погоду на пляж решились только самые смелые отдыхающие.

Так, в Кирилловке поднялся сильный ветер, а на море появились крупные волны, передает "РИА Мелитополь".

Выйти на пляж в такую погоду решились только самые смелые отдыхающие, а большинство людей, судя по камерам видеонаблюдения, предпочли остаться в номерах.













Напомним, что ранее в Бердянске пожаловались на испорченный из-за водорослей отдых – растения выбрасывает на берег и в прибрежную зону, не позволяя ни купаться, ни находиться на пляже.

Также напомним, что отдыхающие на запорожских курортах 16 июля наблюдали необычное природное явление – торнадо, которое было зафиксировано на фото и видео.

Как стало известно, смерч наблюдали в районе Бердянского залива, на расстоянии одного километра от бердянского аквапарка. На снимках можно увидеть, что торнадо имеет размеры, существенно большие, чем те, что наблюдались ранее.

Добавим, что у берегов запорожских курортов заметили огромных медуз, после прикосновения к которым люди получали ожоги.