На курорте Азовского моря вода превратилась в зеленую жижу

Сегодня, 15:06

Причиной позеленевшей воды стало цветение водорослей

Фото: ПроБердянск
Фото: ПроБердянск

На курортах Азовского моря после сильных дождей, которые прошли на побережье 19-20 мая, пляжи и прибрежные воды покрылись зелеными водорослями – камкой.

По словам экологов, подобное явление свидетельствует о чистоте воды и здоровья моря, а также об увеличении содержания в нем йода, передает "ПроБердянск".

В свою очередь, отдыхающих, которые уже съехались в курортный Бердянск, водоросли не напугали – многие купаются в море, температура которого составляет 19-20 градусов тепла, невзирая на водоросли.

Для справки: Камка – морская водоросль, часто встречается на побережье Азовского и Черного моря. Камку часто прибивает к берегу после шторма. Часть водорослей высыхает на солнце, другая часть превращается у берега в слой пузырящейся смеси, которая перерабатывается микроорганизмами и образует черную грязевую жижу — лечебное сырье в естественном морском состоянии.

Любители природных лечебных средств используют камку как средство от разных хворей. В приморских районах камку также часто используют как натуральный экологичный утеплитель. Кроме прочего, водоросли служат пищей для рыб и морских птиц. 

Напомним, ранее мы писали о том, в какие страны лучше отправиться этим летом, читайте в материале сайта "Сегодня": Летний отпуск: как спланировать отдых, куда поехать и не переплатить.

Также недавно, мы рассказывали о том, как правильно путешествовать с животными и какие нюансы необходимо учитывать. 
вода, азовское море, водоросли, кирилловка

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