На курорте азовском курорте моря пожилой запорожец погиб во время купания
Тело мужчины нашли в неприспособленном для купания месте
В Приазовском районе Запорожской области на берегу Азовского моря обнаружили тело 68-летнего жителя Запорожья. Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, труп был обнаружен 29 июля недалеко от базы отдыха "Виктан".
"В селе Строгановка в месте, неприспособленном для купания, местные жители обнаружили в воде тело мужчины без признаков жизни", – говорится в сообщении. Погибшего стражи порядка передали для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Напомним, ранее в курортном Бердянске люди жаловались на испорченный из-за водорослей отдых – растения выбрасывает на берег и в прибрежную зону, не позволяя ни купаться, ни находиться на пляже.
Ранее в Днепре утонул молодой парень. Накануне гибели юноша с друзьями праздновал сдачу государственного экзамена в Приднепровской госакадемии строительства и архитектуры.
Также мы писали о том, как на берегу Черного моря в районе села Приморское нашли тело 11-летнего мальчика, который исчез в воде в понедельник утром. Также мы писали, что на Прикарпатье утонул мужчина, который бросился спасать троих детей.
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