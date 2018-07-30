На курорте азовском курорте моря пожилой запорожец погиб во время купания

В Приазовском районе Запорожской области на берегу Азовского моря обнаружили тело 68-летнего жителя Запорожья. Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, труп был обнаружен 29 июля недалеко от базы отдыха "Виктан".

"В селе Строгановка в месте, неприспособленном для купания, местные жители обнаружили в воде тело мужчины без признаков жизни", – говорится в сообщении. Погибшего стражи порядка передали для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, ранее в курортном Бердянске люди жаловались на испорченный из-за водорослей отдых – растения выбрасывает на берег и в прибрежную зону, не позволяя ни купаться, ни находиться на пляже.

Ранее в Днепре утонул молодой парень. Накануне гибели юноша с друзьями праздновал сдачу государственного экзамена в Приднепровской госакадемии строительства и архитектуры.

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