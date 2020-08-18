На Мамай-горе в Запорожье археологи обнаружили фрагменты старинной амфоры (фото)

Амфора была разбита и нескольких фрагментов не хватало

Во время раскопок на Мамай-горе в Запорожской области археологи обнаружили фрагменты синопской амфоры.

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На странице экспедиции в Facebook заявили, что данная находка является одним из главных открытий сезона этого года.

Фрагменты амфоры раскопали в первые дни экспедиции во время исследования кургана эпохи бронзы. Отмечается, что керамика из Синопы – греческой колонии на южном побережье Черного моря (сейчас территория Турции). Амфора была разбита и нескольких фрагментов не хватало. Однако археологам удалось найти клеймо, а на территории ногайской части памятки – еще одно.

Отмечается, что определить датировку синопской амфоры помог Олег Фатеев – член археологической экспедиции, который специализируется на античной керамике. Он искал аналоги найденных клейм в каталогах и нашел их в фотокопии рукописного неизданного каталога. Выяснилось, что датировк клейм – 20-10 гг. ІІІ ст. до н.э.

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