На пляжах Азовского моря заметили больших медуз (видео)

В курортной Кирилловке в Запорожской области с приходом осени стало меньше отдыхающих, а вот медузы с пляжей так и не исчезли.

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В Сети появилось новое видео с побережья Азовского моря.

Из-за огромных медуз люди, которые хотели провести последние теплые дни на пляже, боятся купаться в море. Также отдыхающим приходится проводить время на песке.

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Ранее мы сообщали, что на популярном украинском курорте Кирилловка усиленно боролись с морскими обитателями, которых выбрасывало на берег – местные жители вытаскивали медуз из воды с помощью рыболовных сетей, как рыбу, а потом вывозили их подальше на тачках.

Видео: Telegram-канал Запорожье новости

Отметим, что в Азовском море некоторые медузы достигали огромных размеров – их "купол" превышал полметра в диаметре. При этом некоторые виды могут нанести людям серьезные, довольно болезненные ожоги даже после своей гибели.

Кроме того, недавно директор Приазовского национального природного парка Дмитрий Воловик рассказал, почему в Азовском море появилось множество медуз и когда они исчезнут.

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