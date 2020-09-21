На пляжах Азовского моря заметили больших медуз (видео)

В курортной Кирилловке в Запорожской области с приходом осени стало меньше отдыхающих, а вот медузы с пляжей так и не исчезли.
В Сети появилось новое видео с побережья Азовского моря.
Из-за огромных медуз люди, которые хотели провести последние теплые дни на пляже, боятся купаться в море. Также отдыхающим приходится проводить время на песке.
Ранее мы сообщали, что на популярном украинском курорте Кирилловка усиленно боролись с морскими обитателями, которых выбрасывало на берег – местные жители вытаскивали медуз из воды с помощью рыболовных сетей, как рыбу, а потом вывозили их подальше на тачках.
Отметим, что в Азовском море некоторые медузы достигали огромных размеров – их "купол" превышал полметра в диаметре. При этом некоторые виды могут нанести людям серьезные, довольно болезненные ожоги даже после своей гибели.
Кроме того, недавно директор Приазовского национального природного парка Дмитрий Воловик рассказал, почему в Азовском море появилось множество медуз и когда они исчезнут.
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