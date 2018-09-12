На побережье Азовского моря "дикари" оставили горы отбросов: опубликовано видео

Сегодня, 18:12

В сети показали, что оставили любители отдыха в палатках на Федотовой косе

Скриншот
Скриншот

После отдыха туристов-"дикарей" на побережье Азовского моря, на Федотовой косе в Запорожской области остались горы отходов. Показательное видео, снятое на пляжах недалеко от села Степка в сети YouTube выложила Вера Купман.

На кадрах можно увидеть, что прибрежная зона у моря недалеко от Кирилловки завалена мусором, который оставили после себя любители отдыха вдали от цивилизации.

Напомним, ранее мы писали, что в Брусиловском районе Житомирской области на свалке произошел масштабный пожар. Прибывшие на место бойцы ГСЧС установили, что на свалке Брусиловской объединенной территориальной общины горят отходы на площади 600 квадратных метров. 

Кроме того, ранее спасатели почти сутки тушили пожар на Полтавской городской свалке твердых бытовых отходов. 

А 4 сентября, в Кривом Роге произошел пожар, во время которого спасатели тушили четыре гаража. ЧП случилось около полудня на пр-те Металлургов. Как позже выяснилось, горел мусор на площади в 400 "квадратов".

Также мы писали о том, что под Киевом массово горят пустыри и кучи мусора.
отдых, мусор, море, азовское море, кирилловка

Вы сейчас просматриваете новость "На побережье Азовского моря "дикари" оставили горы отбросов: опубликовано видео". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

facebook.com/smpopko.ksv

ВСУ усилили военное присутствие вдоль побережья Азовского моря

Сегодня, 06:33

Принятые меры призваны обеспечить контролируемость ситуации в регионе, поддержать украинские корабли и усилить надежность обороны побережья

Другие регионы

Фото: Facebook Олег Ткаченко

Тонны мусора, бесплатная еда и дорогое жилье: как прошло празднование Рош ха-Шана в Умани

Вчера, 18:25

В город съехалось около 30 тысяч хасидов-паломников
Загрузка...

Украина

В родные пенаты. Осенью Карпаты на пике популярности. Фото: bukovel.com

Бархатный сезон на курортах Украины: что почем

9 Сентября, 07:57

Осенью можно полечиться в Трускавце, попробовать вино на Одесчине или бюджетно слетать в Турцию

Днепр

Фото: 1kr.ua

В Кривом Роге из-за мусора вспыхнул пожар

5 Сентября, 22:19

Огонь уничтожил крыши четырех гаражей
Загрузка...