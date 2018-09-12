На побережье Азовского моря "дикари" оставили горы отбросов: опубликовано видео

В сети показали, что оставили любители отдыха в палатках на Федотовой косе

После отдыха туристов-"дикарей" на побережье Азовского моря, на Федотовой косе в Запорожской области остались горы отходов. Показательное видео, снятое на пляжах недалеко от села Степка в сети YouTube выложила Вера Купман.

На кадрах можно увидеть, что прибрежная зона у моря недалеко от Кирилловки завалена мусором, который оставили после себя любители отдыха вдали от цивилизации.

Напомним, ранее мы писали, что в Брусиловском районе Житомирской области на свалке произошел масштабный пожар. Прибывшие на место бойцы ГСЧС установили, что на свалке Брусиловской объединенной территориальной общины горят отходы на площади 600 квадратных метров.

Кроме того, ранее спасатели почти сутки тушили пожар на Полтавской городской свалке твердых бытовых отходов.

А 4 сентября, в Кривом Роге произошел пожар, во время которого спасатели тушили четыре гаража. ЧП случилось около полудня на пр-те Металлургов. Как позже выяснилось, горел мусор на площади в 400 "квадратов".

Также мы писали о том, что под Киевом массово горят пустыри и кучи мусора.