На популярном курорте Украины отдыхающий пришел на пляж с гранатой: видео

В Запорожской области на популярном украинском курорте Кирилловка мужчина пришел на пляж с гранатой. Видео опубликовали в Telegram-канале Запорожье.
Очевидцы инцидента вызвали полицию. Правоохранители задержали нарушителя прямо на пляже.
На распространенном в Сети видео видно, что злоумышленник сопротивлялся и выкрикивал ругательства, усмирять его пришлось трем правоохранителям.
Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика!
Ранее мы рассказывали, как в Киеве мужчина угрожал взорвать гранату в магазине, так как не хотел надевать маску. В ходе поверхностного осмотра у него нашли гранату "РГД-5" и две сигнальные ракеты.
Кроме того, в Одессе задержали мужчину, который взорвал гранату в общежитии. Подозреваемым оказался 38-летний местный житель.
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