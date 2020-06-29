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На популярном курорте Украины отдыхающий пришел на пляж с гранатой: видео

29 июня, 13:10

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Полицейские прибыли прямо на пляж и задержали нарушителя

В Запорожской области на популярном украинском курорте Кирилловка мужчина пришел на пляж с гранатой. Видео опубликовали в Telegram-канале Запорожье.

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Очевидцы инцидента вызвали полицию. Правоохранители задержали нарушителя прямо на пляже.

На распространенном в Сети видео видно, что злоумышленник сопротивлялся и выкрикивал ругательства, усмирять его пришлось трем правоохранителям.

Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика!

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Видео: Telegram-канал Запорожье

Ранее мы рассказывали, как в Киеве мужчина угрожал взорвать гранату в магазине, так как не хотел надевать маску. В ходе поверхностного осмотра у него нашли гранату "РГД-5" и две сигнальные ракеты.

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Кроме того, в Одессе задержали мужчину, который взорвал гранату в общежитии. Подозреваемым оказался 38-летний местный житель.

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граната Запорожская область кирилловка

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