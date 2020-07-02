На популярном украинском курорте массово отравились отдыхающие: что известно

В курортной Кирилловке в Запорожской области, в которую отдыхающие начали прибывать еще в начале июня, на базе отдыха произошло массовое отравление. Об этом рассказал глава поселкового совета Кирилловки Иван Малеев, сообщает 061.

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По его словам, инцидент произошел на базе "Лазурные дали". Там с отравлением госпитализировали 14 человек: 9 детей и 5 взрослых. По предварительной информации, все они питались в местной столовой. Возможной причиной отравления чиновник назвал кишечную палочку. Также он рассказал, что у заболевших повысилась температура, началась рвота и понос. Они сейчас находятся в больнице под наблюдением медиков.

Сейчас на базе отдыха работают сотрудники полиции и соответствующих госслужб Украины. Точную причину отравления узнают после лабораторного исследования.

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Напомним, ранее во Львове 13 студентов Ставропигийского высшего профессионального училища отравились неизвестным веществом.

Отметим, что отравиться можно не только в гостях или заведениях питания, но и дома, пищей, которую вы сами приготовили. Причиной могут стать некачественные или испорченные продукты или блюда, которые готовили или хранили с нарушением санитарных норм. Что нужно и чего категорически нельзя делать при пищевом отравлении, нам рассказали эксперты.

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