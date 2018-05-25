На популярном украинском курорте запретили продавать алкоголь ночью

Сегодня, 15:29

Запрет ввели на период курортного сезона

Фото: сайт Бердянского горсовета
Фото: сайт Бердянского горсовета

В Бердянске запретили продажу алкогольных напитков в ночное время суток. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

В частности, с 23 часов до 10 утра жители и гости курортного города не смогут купить пиво (кроме безалкогольного), алкогольные, слабоалкогольные напитки и столовые вина в торговых точках города.

Запрет не распространяется на кафе, рестораны и другие заведения общепита. Такое решение было принято на сессии Бердянского горсовета. Инициатором запрета стал мэр города Владимир Чепурной. Его позицию единогласно поддержали большинство депутатов.

Во время активного обсуждения народные избранники заявили, что неоднократно получали жалобы от горожан о различных правонарушениях пьяных дебоширов в ночное время. Также депутаты сообщили о том, что в городе необходимо усилить борьбу с нелегальной торговлей алкоголем.

Напомним, ранее в Днепре депутаты городского совета запретили продажу алкоголя в ночное время. Под запрет продажи в супермаркетах, магазинах и киосках, с 22 часов вечера до 7 часов утра, попало пиво (кроме безалкогольного), алкогольные, слабоалкогольные напитки и столовые вина.

Ранее на сайте мэрии Харькова появилась петиция об ограничении продажи алкоголя и сигарет в ночное время. В документе указано, что невозможность купить выпивку и сигареты в период с 22:00 до 10:00 сделает город более безопасным и подтвердит статус Харькова как спортивной столицы Украины. Кроме того, он предложил увеличить штрафы за распитие спиртных напитков и курение в общественных местах.
алкоголь, Бердянск, запорожская область

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"Сегодня"

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