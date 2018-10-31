На трассе Днепр-Запорожье установят весовой комплекс для фур
На весовой площадке будут дежурить работники полиции и "Укртрансбезопасности"
На трассе Днепр-Запорожье, которая недавно была отремонтирована, установят весы для грузовиков. Об этом сообщил бывший губернатор Запорожской области, а ныне председатель Днепропетровской областной госадминистрации Валентин Резниченко.
По его словам, специалисты уже начали обустройство площадки под установку габаритно-весового комплекса, расположена она будет в районе села Братское.
Кроме того, аналогичные весовые площадки планируют обустроить на Решетиловской трассе – на Киевском направлении, на Донецкой трассе и в направлении Николаева.
Стоит отметить, что летом на отремонтированном участке трассы Н-08 "Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь" возобновили движение, а участие в официальном открытии принимал президент Украины Петр Порошенко.
Напомним, ранее в Запорожской области сотрудники "Укртрансбезопасности" за два дня выписали водителям грузовиков штрафов на более чем шесть тысяч евро за перегруженные машины.
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