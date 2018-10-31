На трассе Днепр-Запорожье установят весовой комплекс для фур

Сегодня, 14:16

На весовой площадке будут дежурить работники полиции и "Укртрансбезопасности"

Фото: Facebook Валентина Резниченко
Фото: Facebook Валентина Резниченко

На трассе Днепр-Запорожье, которая недавно была отремонтирована, установят весы для грузовиков. Об этом сообщил бывший губернатор Запорожской области, а ныне председатель Днепропетровской областной госадминистрации Валентин Резниченко.

По его словам, специалисты уже начали обустройство площадки под установку габаритно-весового комплекса, расположена она будет в районе села Братское.

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Кроме того, аналогичные весовые площадки планируют обустроить на Решетиловской трассе – на Киевском направлении, на Донецкой трассе и в направлении Николаева.

Стоит отметить, что летом на отремонтированном участке трассы Н-08 "Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь" возобновили движение, а участие в официальном открытии принимал президент Украины Петр Порошенко. 

Напомним, ранее в Запорожской области сотрудники "Укртрансбезопасности" за два дня выписали водителям грузовиков штрафов на более чем шесть тысяч евро за перегруженные машины.
грузовики, запорожская область, фуры, Валентин Резниченко

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