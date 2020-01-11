На трассе Харьков-Симферополь перевернулся тягач, перевозивший автомобили (видео)

На трассе Харьков-Симферополь, из-за гололеда и тумана столкнулись маршрутка и тягач, перевозивший два автомобиля. От удара машины перевернулись, а бус вылетел на ограждение. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что на Волыни в час пик перевернулась маршрутка с пассажирами. Столкнулись легковой автомобиль Skoda и городская маршрутка. По словам очевидцев, Skoda двигалась на скорости, обгоняла поток машин, выехав на встречную.

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Напомним, что ранее граждане Украины попали в новое ДТП на востоке страны.

Инцидент произошел в 5 км от населенного пункта Грубешов в Люблинском воеводстве, где микроавтобус с шестью украинцами на скорости съехал в кювет и перевернулся.

По стечению обстоятельств авария случилась на глазах у пограничников, которые как раз ехали на тренинг по оказанию первой медицинской помощи. Они и пришли на помощь потерпевшим. "Один из пострадавших получил травмы головы, а другую зажало в автомобиле. Женщина не могла двигаться, ее придавило между креслами, ей было трудно дышать, она жаловалась на боль в груди и позвоночнике", – заявили пограничники.

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