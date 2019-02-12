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На трассе под Запорожьем легковушка врезалась в фуру: двое погибших

Вчера, 14:23

От сильного удара люди из легковушки сквозь стекло вылетели на дорогу

Под Запорожьем произошло смертельное ДТП
Под Запорожьем произошло смертельное ДТП. Фото: Нацполиция
На трассе под Запорожьем легковушка врезалась в фуру: двое погибших //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2b9/0bd/5c62b90bdf029.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2b9/0bd/5c62b90bdf029.jpg Запорожье От сильного удара люди из легковушки сквозь стекло вылетели на дорогу

На трассе в Запорожской области произошло ДТП с участием фуры и легковушки. В результате происшествия погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Авария произошла 12 февраля, около 6:30 на 450-м километре трассы Борисполь-Днепр–Запорожье, когда водитель автомобиля Opel Vectra не справился с управлением и врезался в многотонную фуру Scania.

По словам полицейских, 37-летний водитель автомобиля Opel направлялся в Запорожье из Днепра и мужчина, не справившись с управлением, вылетел на встречную полосу, где и произошло столкновение.

В результате лобового столкновения погибли водитель легковушки и его 70-летний пассажир. От сильного удара они вылетели из машины на проезжую часть.

На месте аварии работали стражи порядка, медики скорой помощи и спасатели. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

НАпомним, ранее в Киеве произошло жуткое пьяное ДТП, на пересечении улиц Радунской и Лисковской. Столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Vito и кроссовер Honda Pilot

Авария произошла 10 февраля, когда оба автомобиля двигались на зеленый свет, но "немец" попытался повернуть на перекрестке, не уступив дорогу. Водитель Pilot среагировал на этот маневр, но избежать столкновения не успел.

Ранее мы писали о том, что за прошлый 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Отметим, что водители в Украине чаще всего гибнут из-за непристегнутого ремня. Для повышения безопасности украинцев даже хотят увеличить штрафы за не пристегнутый ремень, но водителям он мешает.

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Тег ДТП, запорожская область, смертельное ДТП

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