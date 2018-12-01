На трассе в Запорожской области появился блокпост с вооруженными копами

Полицейские проверяют документы водителей и пассажиров, а также автомобили

В Запорожской области на дороге к Азовскому морю после введения военного положения в регионе появились блокпосты с вооруженными полицейскими, которые проверяют всех автомобилистов.

Полицейские установили контрольный пункт на трассе возле села Лиманское, а также на перекрестке Акимовка-Алтагирь, где они останавливают автомобили и проверяют документы, а также выборочно осматривают и сами автомобили, сообщает "РИА Мелитополь".

Помимо водительских удостоверений стражи порядка просят предъявлять паспорта, а все данные они переписывают в специальные бланки.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в связи с введением военного положения в Запорожской области полицейские перешли на усиленный режим работы, на территории региона было увеличено количество нарядов полиции и блокпостов.

Кроме того, мы рассказывали о том, что произойдет, если вся власть перейдет военным. Силовики получат право изымать имущество для нужд обороны и контролировать всю публичную информацию.

Напомним, что 26 ноября Верховная Рада Украины ввела военное положение в ответ на атаку России на украинские военные корабли.

Между тем, военный эксперт Михаил Жирохов уверен, что военное положение пойдет на пользу украинской армии. Так, при помощи 10 дополнительных боеспособных бригад Украина усилит свою обороноспособность на южном и восточном направлениях.

Больше о введении военного положения в некоторых областях Украины читайте в материале сайта "Сегодня": Введение военного положения в Украине: хроника событий онлайн.