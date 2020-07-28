"Утонувшая" Кирилловка и разрушенные дороги: что натворила непогода на запорожских курортах

В Запорожской области в курортном поселке Кирилловка, который накрыл шторм и ливень, спасатели ликвидировали последствия непогоды. Там затопило улицы и базы отдыха на Федотовой косе.

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, из-за обильных дождей поднялся уровень воды на части дороги от поселка Степок до острова Бирючий – проезда на данном участке не было. Сотрудники службы вытащили три авто и спасли девять человек.

Также спасатели распилили и убрали дерево, упавшее на машину на территории одной из баз отдыха. К счастью, пострадавших не было.

Кроме того, с центральной площади Кирилловки сотрудники ГСЧС откачали около 10 кубов воды, а с проспекта Приморский – в три раза больше.

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Последствия непогоды сняли с высоты:

Всего к ликвидации последствий непогоды привлекалось 6 единиц техники и 27 человек личного состава.

Напомним, не так давно Киев накрыла непогода. В результате дождя и шквалов подтопило ряд улиц, движение трамваев было заблокировано, также были повалены несколько деревьев.

Ранее мы сообщали, что на Харьков обрушился сильный ливень. С небольшими перерывами и разной интенсивностью дождь шел почти всю ночь и продолжался утром.

Видео: facebook.com/h.saltovka

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