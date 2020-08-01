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На украинском курорте сняли на видео уникальный "грозовой воротник"

1 августа, 19:12

Руслан Ровик Руслан Ровик

Появление стихийного явления сопровождается дождями и шквальным ветром

В Запорожской области, в курортной Кирилловке, которая ранее "утонула" после мощного ливня, местные жители и туристы стали очевидцами редкого природного явления – в небе над Азовским морем образовались валовые облака, которые называют "грозовым воротником".

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Видео явления очевидцы опубликовали в YouTube.

Этот тип облаков образуется на переднем крае грозы, и там, где они появляются, как правило, идут сильные дожди и дует шквальный ветер.

Воздушные потоки в грозовом воротнике могут циркулировать вокруг его горизонтальной оси, но смерчи в таких облаках не образуются.

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Напомним, не так давно Киев накрыла непогода. В результате дождя и шквалов подтопило ряд улиц, движение трамваев было заблокировано, также были повалены несколько деревьев.

Ранее мы сообщали, что на Харьков обрушился сильный ливень. С небольшими перерывами и разной интенсивностью дождь шел почти всю ночь и продолжался утром.

Видео: facebook.com/h.saltovka

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стихия Азовское море Запорожская область кирилловка

Источник: Сегодня

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