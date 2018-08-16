На вокзале курортного Мелитополя ночью орудовали грабители

В Запорожской области на Привокзальной площади возле железнодорожной станции Мелитополя в ночь на 16 августа двое мужчин ограбили приезжего. Как сообщии в пресс-службе местной полиции, заявление о преступлении копы получили в 2:55.

"Двое неизвестных отобрали сумку у 52-летнего жителя Кривого Рога и исчезли", – говорится в сообщении.

Сотрудники полицейской группы реагирования оперативно задержали подозреваемых недалеко от места преступления. Ими оказались местные жители 1983 и в 1986 года рождения, которые ранее уже были судимы.

Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу. Открыто уголовное производство по статье "грабеж", которая грозит лишением свободы на срок до четырех лет.

Не так давно на берегу Азовского моря в курортном поселке Кирилловка Запорожской области полиция задержала россиянина, подозреваемого в серии краж мобильных телефонов отдыхающих.

Также мы писали, что полиция Запорожья задержала гражданина России с оружием и наркотиками. Во время обыска автомобиля мужчины полицейские изъяли пистолет, патроны к нему и 200 грамм амфетамина.