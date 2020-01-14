Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,93
26,62

На Запорожье судят опасную банду вымогателей: что они успели натворить

14 января, 10:59

Преступники год похищали и незаконно удерживали людей

Фото: ГУНП в Запорожской области

Фото: ГУНП в Запорожской области

В Запорожье судят банду, которая занималась похищением людей и вымогательством. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Сейчас под судом находятся организатор и семь членов группировки. В июне 2019 года в Мелитополе преступники похитили местного жителя. Потом они шантажировали и вымогали деньги у его жены. А в сентябре того же года банда "работала" в Запорожье. Они вымогали деньги от мужчины и пытались его похитить.

Реклама

Организатор банды оказался жителем Запорожья. Остальные члены группировки – жители Михайловского района и Запорожья. 19 ноября всем фигурантам объявили о подозрении. Организатора группы подозревают в незаконном обращении с оружием, вымогательстве и похищении человека. Членам группировки объявили подозрение в похищении. Мужчинам избрали меры пресечения: содержание под стражей трем мужчинам, еще двум – залог в размере 115 тысяч гривен.

Напомним, не так давно громкая спецоперация всколыхнула Винницу. Средь бела дня сотрудники спецподразделения КОРД задержали мужчину, которого подозревают в вымогательстве денег с фермера.

Также мы сообщали, что СБУ задержала вымогателей во главе с бывшим разведчиком Нацгвардии. В состав банды входили ранее судимые за совершение тяжких преступлений мужчины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Запорожье банда задержание полиция Мелитополь разоблачение вымогатели

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Запорожской области под прикрытием вооруженных людей разграбили скифский курган
В Запорожской области под прикрытием вооруженных людей разграбили скифский курганЗапорожье
В Мелитополе 14-летняя беременная прячется от врачей
В Мелитополе 14-летняя беременная прячется от врачейЗапорожье
В одном из супермаркетов Запорожья прошел
В одном из супермаркетов Запорожья прошел "голый" флешмоб: видеоЗапорожье
Серия ДТП под Запорожьем: в аварии попали семь машин, в том числе две полицейских
Серия ДТП под Запорожьем: в аварии попали семь машин, в том числе две полицейскихЗапорожье
Отомстила за измену: в Запорожье женщина надела гайку на половой орган мужа (фото)
Отомстила за измену: в Запорожье женщина надела гайку на половой орган мужа (фото)Запорожье
На трассе Харьков-Симферополь перевернулся тягач, перевозивший автомобили (видео)
На трассе Харьков-Симферополь перевернулся тягач, перевозивший автомобили (видео)Запорожье

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...