На Запорожье судят опасную банду вымогателей: что они успели натворить

Фото: ГУНП в Запорожской области

В Запорожье судят банду, которая занималась похищением людей и вымогательством. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Сейчас под судом находятся организатор и семь членов группировки. В июне 2019 года в Мелитополе преступники похитили местного жителя. Потом они шантажировали и вымогали деньги у его жены. А в сентябре того же года банда "работала" в Запорожье. Они вымогали деньги от мужчины и пытались его похитить.

Реклама

Организатор банды оказался жителем Запорожья. Остальные члены группировки – жители Михайловского района и Запорожья. 19 ноября всем фигурантам объявили о подозрении. Организатора группы подозревают в незаконном обращении с оружием, вымогательстве и похищении человека. Членам группировки объявили подозрение в похищении. Мужчинам избрали меры пресечения: содержание под стражей трем мужчинам, еще двум – залог в размере 115 тысяч гривен.

Напомним, не так давно громкая спецоперация всколыхнула Винницу. Средь бела дня сотрудники спецподразделения КОРД задержали мужчину, которого подозревают в вымогательстве денег с фермера.

Также мы сообщали, что СБУ задержала вымогателей во главе с бывшим разведчиком Нацгвардии. В состав банды входили ранее судимые за совершение тяжких преступлений мужчины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама