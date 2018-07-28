На Запорожье за день выпала месячная норма осадков: подтоплены десятки домов

В Пологовском и Гуляйпольском районах Запорожской области вечером 27 июля выпала месячная норма осадков. После сильного ливня и шквалов, были подтоплены около 100 домовладений, сообщает пресс-служба ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области.

Из-за непогоды – шквального ветра и сильных грозовых дождей – в райцентре Пологи поднялся уровень сточных вод и подтоплено около 65 частных домов, а также пятиэтажный жилой дом.

Спасатели ГСЧС с помощью мотопомп откачали из затопленных домовладений 187 куб. м воды. По ситуации на 19:30 пятницы подтопленными оставались 33 дома – уровень воды в них достигал от 20 до 60 см.

Также, 27 июля шквальный ветер до 22 м/с и сильные ливни прошли в Гуляйпольском районе, где за один час выпала месячная норма осадков – 51 мм.

Вследствие поднятия уровня сточных вод были подтоплены 7 частных домов в г. Гуляйполе, 3 дома в с. Марфополь и 1 дом в с. Варваровка.

Спасатели с помощью мотопомп откачали с затопленных строений 120 куб. м воды, а также прочистили сточные каналы.

ГУ ГСЧС региона также объявлено штормовое предупреждение по Запорожской области на субботу, 28 июля. В регионе ожидается шквальный ветер до 20 м/с и ливни. На Азовском море грозы, шквалы, высота волн до 10 дм.

Ранее, в Гуляйпольском районе Запорожской области 25 июля в селе Доброполье после ливня затопило несколько улиц. Из-за сильного потока 70-летняя женщина, вместе с 10-летней внучкой оказались заблокированы в своем доме

Напомним, что в Запорожской области из-за шаровой молнии дотла сгорел дом, также за сутки 25 июля в области три человека пострадали от молний.