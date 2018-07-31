На запорожских курортах обнаружили новые случаи кори

Сегодня, 12:57

Два человека заболели корью в Бердянском районе и один – в Приморском

Фото: AFP
Фото: AFP

В Запорожской области за последнюю неделю зафиксировано три случая кори, причем все они – в курортных городах азовского побережья. Об этом сообщает областной лабораторный центр Министерства здравоохранения.

Так, медики обнаруживали два случая заболевания в Бердянске и еще один – в Приморском районе. Ограничительные меры о запрете посещения дошкольных и школьных учебных заведений в течение недели не применялись.

Всего с начала года в Запорожской области было зарегистрировано около 300 случаев кори: большинство из них в Запорожье, Васильевском и Ореховском районах.

Напомним, ранее мы писали о новой угрозе кори в Украине – с начала года заболели более 16 тысяч человек, и восемь – умерли. Еженедельно в больницы попадают все новые и новые заболевшие. Медики говорят, что вирус приобретает агрессивные формы и поражает даже тех, у кого есть прививки.

Также напомним, что в селе Черная Тиса в Раховском районе Закарпатской области была зафиксирована вспышка кори – этот диагноз был поставлен 56 ученикам общеобразовательной школы.
Бердянск, корь, запорожская область, приморск

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"Сегодня"

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