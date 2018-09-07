На запорожских курортах ожидают шторма и волн в полтора метра

На курортах Запорожской области, расположенных на Азовском море, 7 сентября ожидается шторм, а также дожди и гроза. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В частности, спасатели предупредили, что высота волн во время шторма будет достигать полутора метров, а дожди могут быть сильными.

Напомним, ранее в курортной Кирилловке 18-летний парень утонул на глазах у своих родителей, купаясь в штормовом море. Молодой человек решил поплавать в непогоду вместе со своей девушкой. В результате женщину удалось спасти, а тело парня спасатели искали несколько часов.

Кроме того, стоит напомнить о том, что, несмотря на регулярные напоминания Минздрава о правилах поведения на воде, в районе села Стрелковое на Азовском море за один день погибли пять человек.

В тот день на море был шторм, во время которого волны "шли" к берегу, а нижнее течение отбрасывало пловцов назад. Среди погибших оказались 35-летний житель Харькова, 49-летний мужчина из Днепра, 43-летний и 42-летний жители Кривого Рога и 33-летний житель Геническа. Все они купались вне зоны пляжа, где не было спасателей.