На запорожских курортах ожидают шторма и волн в полтора метра

Сегодня, 11:44

Спасатели предупредили отдыхающих о серьезных изменениях погоды

Фото: Facebook
Фото: Facebook

На курортах Запорожской области, расположенных на Азовском море, 7 сентября ожидается шторм, а также дожди и гроза. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В частности, спасатели предупредили, что высота волн во время шторма будет достигать полутора метров, а дожди могут быть сильными.

Напомним, ранее в курортной Кирилловке 18-летний парень утонул на глазах у своих родителей, купаясь в штормовом море. Молодой человек решил поплавать в непогоду вместе со своей девушкой. В результате женщину удалось спасти, а тело парня спасатели искали несколько часов.

Кроме того, стоит напомнить о том, что, несмотря на регулярные напоминания Минздрава о правилах поведения на воде, в районе села Стрелковое на Азовском море за один день погибли пять человек.

В тот день на море был шторм, во время которого волны "шли" к берегу, а нижнее течение отбрасывало пловцов назад. Среди погибших оказались 35-летний житель Харькова, 49-летний мужчина из Днепра, 43-летний и 42-летний жители Кривого Рога и 33-летний житель Геническа. Все они купались вне зоны пляжа, где не было спасателей.
шторм, Бердянск, запорожская область, кирилловка

Вы сейчас просматриваете новость "На запорожских курортах ожидают шторма и волн в полтора метра". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запорожье

Фото: 06153

На запорожском курорте пару харьковчан на катамаране унесло в море

Вчера, 16:53

Мужа с женой, которые увлеклись беседой, отнесло от берега на полтора километра

Запорожье

Фото: РИА Мелитополь

В Мелитополе прорыв водопровода "взорвал" асфальт: появились фото

Вчера, 11:14

Гидровзрыв из-под земли выгнул асфальт, из трещин которого хлынула вода
Загрузка...

Шоу-бизнес

Ольга Куриленко. Фото: instagram/olgakurylenkoofficial

Актриса Ольга Куриленко отдохнула в Бердянске: яркие фото

5 Сентября, 10:01

Звезда выложила фото и видео из родного города и показала школу, где училась

США

Фото: Акцент

Мощный шторм обрушился на американский штат Флорида

4 Сентября, 17:51

В Майами-Бич объявили предупреждение, людей просят без лишней надобности не выходить на улицы
Загрузка...