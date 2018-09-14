На запорожских курортах сняли на видео учения боевых вертолетов

В Запорожской области отдыхающие на пляжах Кирилловки и Бердянска сняли на видео полеты боевых вертолетов Вооруженных сил Украины. Кадры, сделанные на пляжах, опубликованы в YouTube.

По словам очевидцев, полеты над Кирилловкой продолжались на протяжении всего дня 13 сентября, и люди смогли увидеть несколько десятков боевых вертолетов, пролетающих над водой.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях подразделения морской пехоты с 10 по 14 сентября проводят учения, в ходе которых отрабатывают варианты отражения морского десанта, а также контроля и удержания важных объектов.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Бердянске были спущены на воду два бронированных катера из проекта "Гюрза-М", созданных для охраны морских рубежей Украины и защиты интересов нашей страны в Азовском море.

Также мы писали о том, что подразделения морской пехоты, которые разместятся в курортном Бердянске, планируют оснастить современным оружием и средствами связи. По словам командующего морской пехотой генерал-майора Юрия Содоля, артиллерийские подразделения ВСУ уделяют особое внимание ликвидации морской угрозы с побережья, и для решения этих задач у морпехов есть как ствольная, так и реактивная артиллерия.