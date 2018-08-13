На запорожском курорте мужчина "развлекался" стрельбой по проезжающим автомобилям

Сегодня, 14:48

В результате инцидента пострадали женщина с ребенком

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В курортной Кирилловке Запорожской области мужчина устроил стрельбу по проезжающим автомобилям. В результате огнестрельные ранения получили женщина и ребенок. Как сообщили в местном отделении полиции, инцидент произошел на трассе Кирилловка-Мелитополь.

В результате оперативно-следственных мероприятий полицейские задержали 27-летнего жителя села Oхримовкa. Оказалось, что оружие подозреваемый украл у односельчанина и решил устроить себе такое своеобразное "развлечение".

Также сообщается, что телесные повреждения получили 41-летняя женщина и 11-летняя девочка, а по факту происшествия было открыто уголовное производство статьям "хулиганство" и "кража". В настоящий момент идет следствие. 

Напомним, ранее мы писали о том, как в Донецкой области трехлетний ребенок сам себя подстрелил

Также стоит напомнить, как в Винницкой области мальчик выстрелил из винтовки в голову своему другу. Как отметили в полиции, дети играли во дворе, нашли в хозяйственном помещении пневматическую винтовку "Байкал", и пошли пострелять из нее по дереву.

А в Симферополе школьник открыл стрельбу из пистолета
стрельба, ружье, запорожская область, кирилловка

Вы сейчас просматриваете новость "На запорожском курорте мужчина "развлекался" стрельбой по проезжающим автомобилям". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Смертельный налет на ломбард в Киеве: появились фото момента ограбления

Сегодня, 02:47

Грабители вынести денег и товара на 5 млн грн

Евросоюз

Фото: AFP

В Великобритании неизвестный открыл стрельбу по прохожим после фестиваля

Вчера, 09:40

Десять человек получили ранения и были госпитализированы
Загрузка...

Запорожье

Фото: Отдел коммуникации полиции Запорожской области

Возле Запорожской АЭС задержали гражданина РФ с гранатой: опубликованы фото

11 Августа, 04:16

После задержания россиянина в Энергодаре открыто  уголовное произвосдтво

Происшествия

В Киеве на автостанции произошла перестрелка, есть пострадавшие

10 Августа, 23:09

Инцидент произошел на ул. Петлюры в Шевченковском районе
Загрузка...