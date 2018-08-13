На запорожском курорте мужчина "развлекался" стрельбой по проезжающим автомобилям

В курортной Кирилловке Запорожской области мужчина устроил стрельбу по проезжающим автомобилям. В результате огнестрельные ранения получили женщина и ребенок. Как сообщили в местном отделении полиции, инцидент произошел на трассе Кирилловка-Мелитополь.

В результате оперативно-следственных мероприятий полицейские задержали 27-летнего жителя села Oхримовкa. Оказалось, что оружие подозреваемый украл у односельчанина и решил устроить себе такое своеобразное "развлечение".

Также сообщается, что телесные повреждения получили 41-летняя женщина и 11-летняя девочка, а по факту происшествия было открыто уголовное производство статьям "хулиганство" и "кража". В настоящий момент идет следствие.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Донецкой области трехлетний ребенок сам себя подстрелил.

Также стоит напомнить, как в Винницкой области мальчик выстрелил из винтовки в голову своему другу. Как отметили в полиции, дети играли во дворе, нашли в хозяйственном помещении пневматическую винтовку "Байкал", и пошли пострелять из нее по дереву.

А в Симферополе школьник открыл стрельбу из пистолета.