На Запорожском курорте отдыхающий заразился холерой

В курортном городе Бердянск Запорожской области у одного из отдыхающих медики обнаружили холерный вибрион. Об этом сообщили в пресс-службе областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.

Как стало известно, холерный вибрион был обнаружен в анализах больного, которому поставили диагноз "острый гастроэнтероколит".

"В очаге по месту временного проживания больного обследовано шесть контактировавших с ним людей, исследовано 10 смывов, две пробы питьевой воды, одна проба сточных вод; проба креветок, отобранных у частного лица на пляже, где отдыхал больной; результаты отрицательные", – заверили медики.

При этом на заседании комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций был утвержден план по локализации и ликвидации очага холеры.

Напомним, ранее холера в Запорожской области была обнаружена в 2016 году – тогда в Мелитополе заболел шестилетний мальчик, а все инфекционные отделения городских больниц были переведены в состояние повышенной готовности к приему больных.

Тогда мальчика, который страдал от рвоты и поноса, родители привезли в больницу, а после получения результатов анализов медики были шокированы обнаружением холеры. Мальчика и его родных тут же изолировали от остальных пациентов.

Также мы писали о том, что на двух городских пляжах Днепра запретили купание после того, как медики обнаружили там холерный вибрион. Опасной для горожан оказалась пляжная полоса на жилмассиве Победа (Мандрыковская коса), а также Приднепровский пляж.