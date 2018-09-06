На запорожском курорте пару харьковчан на катамаране унесло в море

Сегодня, 16:53

Мужа с женой, которые увлеклись беседой, отнесло от берега на полтора километра

Фото: 06153
Фото: 06153

В Бердянске семейную пару из Харькова, которая на вышла на прогулку на катамаране, унесло в открытое море. Об этом со ссылкой на сообщение спасателей передает 06153.

Как стало известно, муж с женой, увлекшись беседой, не заметили, как их катамаран все дальше относило в открытое море на третьем городском пляже. Постепенно расстояние до берега увеличилось почти на полтора километра.

В такой ситуации спасатели пришли на помощь пассажирам катамарана. И супругов, и их плавающее средство с помощью катера доставили на берег. Медицинская помощь им не понадобилась.

Ранее спасатели уже вылавливали в море "унесенных" на матрасе курортников: 41-летнего мужчину, 40-летнюю женщину и их 16-летнюю дочь отнесло на 1300 метров от берега в районе базы отдыха "Солнечная". Все они были благополучно доставлены на берег, медицинская помощь им не понадобилась.

Напомним, ранее мы писали о рекомендациях специалистов для тех, кто стал "заложником" собственного матраса. Среди прочего, спасатели профессионалы советуют снимать яркие плавки или купальник и размахивать им над головой, чтобы привлечь внимание.
Харьков, Бердянск, курорт, катамаран, харьковчане

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