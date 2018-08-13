На запорожском курорте разоблачили мошенников-"гипнотизеров"

В курортном городе Бердянск Запорожской области задержали молодую женщину, которая вместе со своими сообщниками подозревается в том, что заставляла людей брать банковские кредиты.

Как сообщили в городской полиции, с заявлением обратилась 30-летняя жительница Бердянского района с сообщением о том, что неизвестные люди заставили ее взять кредит в банке размером 15 тысяч гривен.

Заявительница повстречала неизвестных женщин у себя в селе, они привезли свою жертву в Бердянск, уговорили оформить кредит на свое имя, пообещав выплатить его самостоятельно. Получив нужную сумму, дамы отобрали банковский договор, карточку, дали женщине две тысячи гривен и исчезли.

Потерпевшая немедленно обратилась в полицию и вскоре, когда загадочным мошенницам потребовался еще один кредит, и они позвонили своей "помощнице", встретилась со злоумышленницами под контролем правоохранителей.

В результате в районе бердянского автовокзала задержали 20-летнюю жительницу Мариуполя, в личных вещах которой нашли деньги и банковские карты. Было открыто уголовное производство по статье "мошенничество", которая грозит наказанием в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

Напомним, ранее в Киеве задержали брачного афериста, который находится в международном розыске. За помощью обратилась женщина, которая стала жертвой мошенника.

По словам потерпевшей, в Интернете она познакомилась с молодым человеком, который быстро предложил ей серьезные отношения и даже брак. А вскоре мужчина вошел в доверие к ее близким и завладел их деньгами. Ущерб пострадавшие оценили в почти 60 тысяч долларов.

А перед этим в Одессе полиция разоблачила брачного афериста, который выманил у 20 женщин свыше 150 тысяч долларов. Жертвами злоумышленника стали жительницы Киевской, Кировоградской и Одесской областей.

Также мы писали о том, что брачные аферисты буквально всеядны, так что в их сети могут попасть как обеспеченная женщина с неудавшейся личной жизнью, так и мечтательная библиотекарша средних лет или пенсионерка с однокомнатной квартирой.