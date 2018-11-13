На запорожском курорте выпал первый снег: опубликовано видео

В Запорожской области утром 13 ноября в курортном городе Бердянске выпал первый снег, который жители города сняли на видео.

Стоит отметить, что снег лишь слегка припорошил улицы, а вскоре растаял. Однако синоптики заверили, что уже в ближайшие дни проявления зимы в Запорожской области можно будет видеть не раз.

Между тем, в областном центре – Запорожье, погода остается холодной, однако никаких осадков не выпадало.

Напомним, ранее в пресс-службе столичного управления ГСЧС предупредили киевлян о том, что 14 ноября, а также в ночь на 15 ноября пройдет мокрый снег и появится гололед.

По прогнозам синоптиков, 14 ноября в Украину придет атмосферный фронт, который принесет дожди и мокрый снег. Во вторник, 13 ноября, в Киеве будет холодно, ночью до -3 градусов, днем около нуля. Осадки выпадут только на следующий день, когда погода станет еще менее комфортной – пройдет мокрый снег, который будет сопровождаться порывистым ветром.

Стоит добавить, ранее мы писали о том, что нынешний октябрь в Киеве оказался одним из самых теплых за 137 лет и последние дни октября в столице ознаменовались температурным рекордом – температура ночью 30 октября не опустила столбик ниже +12,2 градуса.