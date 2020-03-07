На запорожском заводе "Мотор-Сич" произошло ЧП: фото, видео

В субботу вечером, 7 марта, на запорожском заводе "Мотор-Сич" произошло чрезвычайное происшествие.
По словам жителя Запорожья Дениса Нечипоренко, ставшего очевидцем происшествия, на территории завода произошел взрыв, вследствие чего разрушен значительный участок забора предприятия.
Речь идет об участке ограждения со стороны улицы Деповской и Круговой.
Фото: t.me/Necheporenko_Denys
Позже в ГСЧС сообщили, что о взрыве речь не идет.
Из-за естественных процессов, вероятно проседание грунта, произошло разрушение внешней кирпичной конструкции АО "Мотор Сич" на ул. Деповская в Шевченковском районе на территорию частного домовладения. Пострадавших нет.
Ранее на заводе Lotte Chemical в юго-западном городе Сеосан в Южной Корее произошел взрыв, в результате которого пострадали сотрудники компании и жители южного города Сеосан.
Также мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе в муниципалитете Таррагона в Каталонии (Испания). В тушении пожара, спровоцированного взрывом, принимали участие девять пожарных расчетов, место происшествия оцепила полиция.
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