На Запорожской АЭС отключили энергоблок

Сегодня, 12:34

Отключение было проведено для проведения планового ремонта

Фото: пресс-служба Запорожской АЭС
Фото: пресс-служба Запорожской АЭС

Второй энергоблок Запорожской атомной электростанции 23 мая был отключен в связи с проведением ремонтных работ. Планируется, что все необходимые работы будут закончены за два дня. Об этом сообщили в пресс-службе АЭС.

В настоящее время на станции в работе находятся три энергоблока, суммарная мощность генераторов которых составляет 2 910 МВт.

На электростанции отметили, что энергоблоки работают в штатном режиме, а радиационный фон прилегающей территории находится в пределах нормы.

Напомним, ранее на Запорожской АЭС для проведения капитального ремонта был отключен пятый энергоблок. Планировалось, что работы будут продолжаться на протяжении 83 дней.

Также мы писали об аварийном отключении энергоблока на Хмельницкой атомной электростанции. При этом показатели радиационного, противопожарного и экологического состояния на площадках всех АЭС страны оставались в пределах нормы.

Кроме того, второй энергоблок Хмельницкой атомной электростанции был отключен от сети для проведения планового ремонта.
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"Сегодня"

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