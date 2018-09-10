На Запорожской АЭС отключили один из энергоблоков

Сегодня, 11:01

Ремонтные работы на первом энергоблоке продлятся 70 дней

Фото: пресс-служба Запорожской АЭС
Фото: пресс-служба Запорожской АЭС

На Запорожской атомной электростанции первый энергоблок 8 сентября отключили для проведения ремонта.

"Энергоблок №1 отключен от сети для проведения планового среднего ремонта длительностью 70 суток", – говорится в сообщении пресс-службы АЭС.

В настоящее время на станции остаются в работе четыре энергоблока, суммарная мощность которых составляет 3 890 мегаватт.

Энергоблоки работают в штатном режиме, замечаний к работе основного оборудования энергоблоков и персонала нет.

Напомним, в мае 2018 года Запорожская АЭС  отключала второй энергоблок от сети для проведения текущего ремонта. По информации Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ), блок был отключен для выяснения причины повышения аэрозольной активности под герметической оболочкой реакторной установки.

Также мы сообщали об аварийном отключении энергоблока на Хмельницкой АЭС. При этом показатели радиационного, противопожарного и экологического состояния на площадках всех АЭС страны оставались в пределах нормы.

Сообщалось также, что второй энергоблок Хмельницкой атомной электростанции был отключен от сети для проведения планового ремонта.
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"Сегодня"

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