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На Запорожской АЭС система защиты отключила энергоблок

Сегодня, 14:01

Третий энергоблок был отключен от сети из-за внутренних повреждений генератора

Запорожская АЭС. Фото: пресс-служба ЗАЭС
Запорожская АЭС. Фото: пресс-служба ЗАЭС.
На Запорожской АЭС система защиты отключила энергоблок //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3d5/fd1/5c73d5fd19b07.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3d5/fd1/5c73d5fd19b07.jpeg Запорожье Третий энергоблок был отключен от сети из-за внутренних повреждений генератора

На Запорожской атомной электростанции утром 25 февраля сработала система защиты от внутренних повреждений генератора на третьем энергоблоке. В результате блок был отключен от сети.

Как сообщили в пресс-центре компании "Энергоатом", система защиты сработала в 7:30. На данный момент на станции работает пять энергоблоков.

При этом в компании заверили, что замечаний к работе основного оборудования АЭС нет, а радиационный фон вокруг атомной электростанции соответствует показателям природного радиационного фона.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров утвердил технико-экономическое обоснование  достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС стоимостью 72,4 млрд грн. Решение приняли в июле 2018 г., но оно еще требует дальнейшей доработки Министерства энергетики и угольной промышленности вместе с Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" и Министерством экономического развития и торговли.

Ранее второй энергоблок Хмельницкой атомной электростанции былотключен от сети для проведения планового ремонта.

Также мы писали, что  четвертый энергоблок Запорожской атомной электростанцииотключили от энергосети. Причиной такого решения стало проведения планового ремонт. 

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Тег АЭС, ЗАЭС, запорожская аэс, энергоблок

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